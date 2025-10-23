Haberler

Rusya, ABD'nin Yaptırımlarını Eleştirdi

Rusya, ABD'nin Yaptırımlarını Eleştirdi
Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yaptırım kararının Ukrayna krizinin çözümüne ters etki yaratacağını ve küresel ekonomiye zarar vereceğini ifade etti. Zaharova, yaptırımların yasa dışı olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili, "Bu girişimi, Ukrayna meselesinde çözüm sağlanmasına yönelik sinyallere ters etki yaratan bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Zaharova, "ABD'nin yaptırım kararı, Ukrayna krizinin çözümüne ters etki yaratacak bir adım. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomide istikrara zarar verecek" diye konuştu.

Yaptırımların yasa dışı olduğunu kaydeden Zaharova, "Mevcut ABD yönetimi, eski yönetimleri örnek almaya başlarsa, bunun sonucu aynı olacak. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomideki istikrara zarar verecek" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay vermesini de değerlendirdi. Bunların Rus ekonomisini etkilemediğini ve AB'ye zarar verdiğini vurgulayan Zaharova, Brüksel'in Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme seçeneklerinin büyük ölçüde tükendiğini belirtti. Zaharova, "Rusya, her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkını kendisinde saklı tutuyor. Temel çıkarlarımızı dikkate alarak yeterli ve dengeli yanıt verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

