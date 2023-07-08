Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası verme kararını kınadı

Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası verme kararını soykırıma giden yol ve dünya barışına tehdit olarak niteleyerek kınadı. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, ABD'nin kararının doğrudan soykırıma giden bir yol olduğunu ve ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla gelecekte mahkeme karşısına çıkacaklarını söyledi.

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası verme kararını soykırıma giden yol ve dünya barışına tehdit olarak niteleyerek kınadı.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, ABD'nin kararının doğrudan soykırıma giden bir yol olduğunu ve ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla gelecekte mahkeme karşısına çıkacaklarını söyledi.

Slutsky, "Rusya buna gerektiği şekilde karşılık verecektir ve askeri birimlerimiz düşmanın olası misket bombası kullanımı hakkında bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

ABD Cuma günü Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını duyurmuştu, ancak misket bombaları, 123 ülkenin onayladığı bir uluslararası sözleşmeyle yasaklanmış durumda.

2010'da yürürlüğe giren Misket Bombası Sözleşmesi, misket bombalarının kullanım, üretim, aktarım ve depolanmasını yasaklıyor. AB ve Ukrayna, bu sözleşmeyi imzalamamış durumda.

Washington'ın Ukrayna'ya göndereceği misket bombaları, 155 milimetrelik havan toplarından atılıyor ve her bir şarapnelde 88 küçük bomba bulunuyor. CNN'de çıkan bir habere göre her küçük bomba yaklaşık 10 metrekare alanda ölümcül etkiye sahip ve tek bir şarapnel 30.000 metrekare alanda etkili olabiliyor.

CNN haberinde küçük bombaların büyük alanlara yayılabileceği ve çarpma sonucu patlamadan kalarak uzun dönemde kara mayınları gibi insanlar açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, "Artık ABD yüzünden uzun yıllar boyunca patlamayan alt bombalar nedeniyle masum insanların havaya uçması riski ortaya çıkacak" dedi.