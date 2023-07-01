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Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerini incelemeye devam edecek

Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerini incelemeye devam edecek

Dünya Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki ABD biyolojik faaliyetlerini incelemeye devam edeceğini ve bakanlığın elinde Washington'un biyolojik silahları geliştirme amaçlı çalışmalarını doğrulayan veriler olduğunu açıkladı.

MOSKOVA, 1 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki ABD biyolojik faaliyetlerini incelemeye devam edeceğini ve bakanlığın elinde Washington'un biyolojik silahları geliştirme amaçlı çalışmalarını doğrulayan veriler olduğunu açıkladı.

Lavrov Cuma günü çevrimiçi yaptığı açıklamada, "Savunma bakanlığımız dünyaya Pentagon'un Ukrayna'da biyolojik silahlar geliştirdiğini gösteren kanıtlar sunmaya devam ediyor" dedi.

Bakan, ABD'nin biyolojik laboratuvarlarını kasıtlı olarak farklı bölgelere dağıtarak söz konusu laboratuvarların tespit edilmesine yönelik süreci zorlaştırdığını kaydetti.

Washington'un bu süreci şimdiye kadar engellediğini belirten Lavrov, bunun da yabancı ülkelerdeki ABD biyolojik programlarının hiçbir şekilde "zararsız" ve "masum" olmadığını kanıtladığını vurguladı.

Lavrov ayrıca, kısa süre önce 18 Temmuz 2023'e kadar uzatılan Karadeniz tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili konuştu.

Moskova'nın halihazırda anlaşmanın uzatılması için bir gerekçe göremediğini belirten Lavrov, anlaşma uzatılmasa da Rusya'nın en yoksul ülkelere hala ücretsiz tahıl sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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