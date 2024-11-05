Üye Girişi
Haberler

Rusya: ABD'nin Seçim Sorunları Toplumsal Bir Bölünmedir

Rusya: ABD'nin Seçim Sorunları Toplumsal Bir Bölünmedir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'deki başkanlık seçimleri hakkında yaptığı açıklamalarda, seçim sonuçlarının kabul edilmemesinin toplumda derin bir bölünmeye yol açtığını belirtti.

ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin en büyük sorununun seçim sonuçlarının tüm toplum tarafından kabul edilmesi olduğunu belirtti. Zakharova, "Geçmiş seçimlerden bildiğimiz kadarıyla, ABD halkı seçim sonuçlarını tanımadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova 60'ıncı ABD başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zakharova, 2020 seçimlerinİ hatırlatarak, sonuçları kabul etmeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirildiğini ve geniş çaplı gözaltılar yaşandığını hatırlattı. ABD toplumundaki mevcut kutuplaşmayı değerlendiren Zakharova, bu durumun siyasi partiler ya da ideolojik görüşlerden çok, derin bir toplumsal bölünme olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ABD'de artık geleneksel demokrasinin ve karşıt görüşlere saygının zayıfladığına işaret eden Zakharova, Amerikan toplumunun, birlikte yaşamayı nasıl sürdüreceğini sorguladığını ifade ederek, "Artık parti çizgileri ya da farklı bakış açılarına karşılıklı saygının olduğu bir sistem yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bologna Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.