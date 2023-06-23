Rusya, 48 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı

Rusya, aralarında Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı Jacinta Allan'ın da olduğu 48 Avustralya vatandaşına "Batı'nın Rusofobi (Rus karşıtlığı) kampanyasına destek verdikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Rusya, aralarında Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı Jacinta Allan'ın da olduğu 48 Avustralya vatandaşına "Batı'nın Rusofobi (Rus karşıtlığı) kampanyasına destek verdikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

ABC'nin haberine göre Rusya, aralarında Allan'ın da olduğu 48 politikacı, gazeteci ve iş insanının ülkeye girişini yasakladı.

Rusya, yaptırım uyguladığı kişileri Batı tarafından yürütülen "Rusofobik" kampanyanın parçası olmakla suçlarken yaptırımların, Rusya vatandaşlarına "siyasi maksatlarla" uygulanan yaptırımlara karşılık gerçekleştirildiği bildirildi.

Allan, yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Ukraynalı ailelerinin yanındayız." dedi.

Rusya, 16 Haziran'da aralarında gazeteciler, uzmanlar ve iş insanlarının da bulunduğu 121 Avustralyalıya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Avustralya da Rusya'ya karşı yaptırımlar uyguluyor

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avustralya, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gibi isimlere yaptırım uygulama kararı almıştı.

Avustralya hükümeti, bugün de Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 kişiye seyahat yasağı ve çeşitli yaptırımlar getirmişti.

Avustralya Parlamentosu, daha önce başkent Canberra'daki parlamento binası yakınına Rusya'nın yeni büyükelçilik açmasını engelleyen yasa tasarısını onaylamıştı.