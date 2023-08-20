Rus uzay aracı, iniş hazırlığındayken Ay yüzeyine çakıldı

Rusya’ya ait uzay aracı Ay yüzeyine iniş için yörüngeye girdiği sırada kontrolden çıktı ve çakıldı.

Rusya’ya ait uzay aracı Ay yüzeyine iniş için yörüngeye girdiği sırada kontrolden çıktı ve çakıldı.

Luna - 25 isimli uzay aracı Ay’ın güney kutbuna yumuşak iniş yapma amacıyla gönderilmişti.

Aracın Pazartesi günü inişe başlaması amaçlanıyordu.

Bu Rusya’nın yaklaşık 50 yıl sonra Ay’a ilk seyahatiydi.

Luna - 25, başarabilseydi Ay’ın güney kutbuna inen ilk uzay aracı olacaktı.

Uzay aracında astronot bulunmuyordu.

Aracın iniş öncesi yörüngeye yerleşme sırasında kontrolden çıktığı kaydedildi.

Ay’ın bu bölgesinde değerli madenlerle birlikte donmuş halde su bulunabileceği düşünülüyor.

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, Luna - 25 ile temasın Cumartesi öğleden sonra kesildiğini duyurdu.

Açıklamada, aracın yörüngeye doğru ilerlemekte olduğu sonrasında ise “Ay yüzeyine çarpma nedeniyle yok olduğu” ifade edildi.

Roscosmos, bir komisyonun seyahatin neden başarısız olduğu konusunda inceleme başlattığını da kaydetti.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Rusya’nın doğusundaki Amur’da bulunan Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

Hindistan bu hafta iniş planlıyor

Hindistan da Ay’ın güney kutbuna bir seyahat planlıyor.

Chandrayaan 3 isimli aracın gelecek hafta buraya yumuşak iniş yapması amaçlanıyor.

Hindistan'ın, 2008'deki 79 milyon dolara mal olan ilk Ay misyonu Chandrayaan-1 ile Ay yüzeyinde su bulunduğuna dair kanıtlar bulunmuştu.

Rusya, Hindistan’dan birkaç gün önce tarihi inişi gerçekleştirmeyi amaçlıyordu.

Luna-25 Rusya’nın (o dönem Sovyetler Birliği) 1976’dan bu yana Ay’a ilk seyahatiydi.

Ondan önceki Luna-24 Ay’a iniş yapmıştı.

Gölgede kalan Ay’ın güney kutup bölgesinin kuzeye göre daha büyük olduğu kaydediliyor.

Yakın bir zaman önce iddialı bir uzay programı hedefi ortaya koyan Türkiye de 2028’de Ay’a yumuşak iniş yapma hedefini ortaya koymuştu.