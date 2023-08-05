Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı
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Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib ilindeki Ainşib köyüne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana toplantısında oluşturulan gerginliği azaltma bölgelerine rağmen saldırılar devam ediyor.
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki Ainşib köyüne düzenledikleri hava saldırılarında 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saat 10.50'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan 2 Rus savaş uçağı, İdlib'e 4 hava saldırısı düzenledi.
Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Ainşib köyündeki yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.
Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.