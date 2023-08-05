Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib ilindeki Ainşib köyüne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana toplantısında oluşturulan gerginliği azaltma bölgelerine rağmen saldırılar devam ediyor.