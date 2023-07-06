Rus Savaş Uçakları ABD İHA'larına Tacizde Bulundu

- Suriye'deki Rus savaş uçaklarından ABD'ye ait İHA'lara taciz

Rus uçakları ABD İHA'larına paraşüt fişekleri attı

WASHINGTON - ABD Hava Kuvvetleri, Suriye üzerindeki Rus savaş uçaklarının DEAŞ'a karşı görev icra eden ABD'ye ait insansız hava araçlarına yaklaşıp işaret fişekleri attığını anların görüntülerini paylaştı.

ABD ile Rusya bu kez Suriye'de karşı karşıya geldi. ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün Rusya'ya ait askeri uçağın Suriye'de ABD uçağıyla etkileşim halindeyken tehlikeli ve profesyonel olmayan davranışlarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD'ye ait üç MQ-9 İHA, DEAŞ hedeflerine yönelik görev icra ederken 3 Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmeye başladı. Rus uçakları, kurallara ve protokollere aykırı olarak İHA'ların önüne çok sayıda paraşüt fişeği atarak İHA'ları manevra yapmaya zorladı. Ayrıca bir Rus pilot, bir MQ-9'un önüne geçti ve art yakıcıyı (itiş sistemi) çalıştırarak operatörün İHA'yı güvenli bir şekilde kullanma yeteneğini azalttı" ifadeleri kullanıldı. Bu olayların hem ABD hem de Rus kuvvetlerinin güvenliğini tehdit eden, Suriye'de faaliyet gösteren Rus Hava Kuvvetlerinin "profesyonel olmayan ve tehlikeli" eylemlerinin bir başka örneği olduğu vurgulandı. Rusya'ya çağrı yapılan açıklamada, "DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine odaklanabilmemiz için Suriye'deki Rus güçlerini, bu pervasız davranışı durdurmaya ve profesyonel bir hava kuvvetlerinden beklenen davranış standartlarına uymaya çağırıyoruz" denildi.