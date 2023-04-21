Rus savaş uçağı, Rusya'nın sınır kenti Belgorod'u vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı basına açıklama yaparak Rus ordusuna ait Su-34 tipi savaş uçağının, Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti üzerinde uçarken 'mühimmatını acil olarak tahliye ettiğini' belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı basına açıklama yaparak Rus ordusuna ait Su-34 tipi savaş uçağının, Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti üzerinde uçarken 'mühimmatını acil olarak tahliye ettiğini' belirtti. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, dün gece yaptığı açıklamada kentte büyük bir patlama yaşandığını, sonrasında can kaybı yaşanmadığını ve 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı basına yaptığı açıklamada "20 Nisan'da Moskova saatiyle 22: 15 civarında, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 uçağı Belgorod şehri üzerinde uçuş gerçekleştirirken, bir hava mühimmatı acil olarak serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.