Rus savaş uçağı, Rusya'nın sınır kenti Belgorod'u vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı basına açıklama yaparak Rus ordusuna ait Su-34 tipi savaş uçağının, Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti üzerinde uçarken 'mühimmatını acil olarak tahliye ettiğini' belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı basına açıklama yaparak Rus ordusuna ait Su-34 tipi savaş uçağının, Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti üzerinde uçarken 'mühimmatını acil olarak tahliye ettiğini' belirtti. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, dün gece yaptığı açıklamada kentte büyük bir patlama yaşandığını, sonrasında can kaybı yaşanmadığını ve 2 kişinin yaralandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı basına yaptığı açıklamada "20 Nisan'da Moskova saatiyle 22: 15 civarında, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 uçağı Belgorod şehri üzerinde uçuş gerçekleştirirken, bir hava mühimmatı acil olarak serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti Valisi Gladkov ise sosyal medya hesabından dün gece yaptığı ilk açıklamada, kentin merkezi caddelerin kesiştiği noktada bir patlama meydana geldiği, zeminde 20 metre yarıçaplı bir çukur oluştuğu ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti.Vali Gladkov, patlamanın yakınlardaki binalarda zarara neden olduğunu, bazı araç ve elektrik direklerinin ise hasar gördüğünü açıkladı. İlerleyen saatlerde olayla ilgili ikinci bir açıklama yapan Gladkov, 2 kadının patlamada yaralandığını ve birinin hastenede tedavi edildiğini ifade etti.