Rus savaş uçağı İdlib'e saldırdı: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçağının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Saldırı sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. İdlib'deki durum ise Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmalarla belirlenen gerginliği azaltma bölgeleri ve ateşkes anlaşmaları çerçevesinde devam etmektedir.