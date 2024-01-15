Üye Girişi
Haberler
BBC

Rus Şair Lev Rubinstein Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Sovyet yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Rus şair Lev Rubinstein, Moskova’da kendisine araba çarpmasından altı gün sonra hayatını kaybetti. Rubinstein, kavramsalcı sanat hareketin kurucularından biri olarak tanınıyordu.

Sovyet yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Rus şair Lev Rubinstein, Moskova’da kendisine araba çarpmasından altı gün sonra hayatını kaybetti.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalif isimlerden birisi olan Rubinstein’ın ölüm haberini kızı verdi.

Kızı Maria, blogunda “Babam, Lev Rubinstein, bugün öldü” diye yazdı.

76 yaşındaki Rubinstein’a 8 Ocak’ta araba çarpmış ve daha sonra da altı gün boyunca komada kalmıştı.

Rubenstein kavramsalcı sanat hareketin kurucularından biri olarak tanınıyordu.

1970’ler ve 1980’lerde Sovyetler Birliği döneminde öne çıkan bu hareket, sosyalist gerçekçiliğin resmi doktrinini eleştirmek ve geleneksel Sovyet dönemi normlarını yıkmak için sanatı birçok biçimde kullandı.

Akım, sanat eserlerinin temel olarak düşünsel bir kavrama dayandığı ve görsel formun ikincil olduğu bir yaklaşımı temsil etti.

Memorial insan hakları örgütü, ölümü sonrasında yayımladıkları taziye mesajında Rubinstein için "Sarsıcı şiirselliği, zekâsı ve ironisiyle dünyayı algılayış biçiminin ta kendisiydi," dedi.

Rusya'daki en eski sivil gruplarından birisi olan Memorial, Aralık 2021'de Rusya’nın Ukrayna'daki savaşına karşı muhalif duruşu nedeniyle kapatıldı.

Memorial’ın yakın bir dost olarak tanımladığı Rubinstein, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ve Rus hükümetinin LGBT haklarına yönelik tutumuna karşı da güçlü bir duruş sergiledi.

Grup, Rubinstein’ın “her şeye rağmen” iki yıldır Moskova’da kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Moskova Ulaşım Departmanı, karşıdan karşıya geçerken Rubinstein'a çarpan arabanın "yavaşlamadığını" söyledi.

Departman, ilk bilgilere göre Rubinstein'a çarpan sürücünün 12 ay içinde 19 kez trafik ihlali yaptığını söyledi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Rubinstein, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından büyük çapta bir şöhrete sahip oldu. Yazdıkları ana akım yayınevleri tarafından yayımlandı.

BBC

Memorial Moskova Rusya Edebiyat Sanat Ulaşım İnsan Hakları Kültür Ölüm Kültür Sanat Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title