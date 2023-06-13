Rus Pasifik Filosu, sahte düşman denizaltısını imha etti

Rus Pasifik Filosu'na ait bir grup gemi, Japon Denizi'nde ve Ohotsk Denizi'nde gerçekleştirilen operasyon tatbikatlarında sahte düşman denizaltısını başarılı şekilde tespit edip imha etti.

VLADİVOSTOK, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus Pasifik Filosu'na ait bir grup gemi, Japon Denizi'nde ve Ohotsk Denizi'nde gerçekleştirilen operasyon tatbikatlarında sahte düşman denizaltısını başarılı şekilde tespit edip imha etti.

Pazartesi günü filonun basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Mareşal Şapoşnikov fırkateyni ile Amiral Tributs ve Amiral Panteleyev adındaki iki büyük denizaltı avcı gemisinden oluşan grup, denizaltı simülasyonunun konumuna reaktif su altı bombalarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Gemiler ayrıca 100 milimetrelik ve 30 milimetrelik otomatik kundaklar kullanarak deniz ve hava hedeflerine yönelik ortak topçu ateşi açtı. Gemiler, frekans bozma ve mayın temizleme eğitimleri de gerçekleştirdi.

Tatbikatlar, Pasifik Filosu Komutanı Amiral Viktor Liina'nın komutası altında, 60'ın üzerinde savaş ve destek gemisi, 35 donanma uçağı, kıyı birlikleri ve 11.000'den fazla askerin katılımıyla 5-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.