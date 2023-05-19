Rus Ordusuna 117 Binden Fazla Sözleşmeli ve Gönüllü Asker Alındı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılbaşından bu yana Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü askerin alındığını bildirdi. Medvedev, başkent Moskova'da yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusu için sözleşmeli personel alımına yönelik çalışmaların ilgili makamlarca sürdürüldüğünü belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılbaşından bu yana Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü askerin alındığını bildirdi.

Medvedev, başkent Moskova'da yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusu için sözleşmeli personel alımına yönelik çalışmaların ilgili makamlarca sürdürüldüğünü belirtti.

Sözleşmeli asker alımının istikrarlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Medvedev, "Rusya Savunma Bakanlığına göre, alınan tedbirler sayesinde 1 Ocak'tan bugüne kadar 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker orduya alındı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2022'de imzaladığı kararnameyle, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personel sayısının 1 milyon 150 bin 628'i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişi olacak şekilde oluşturulması emrini vermişti.