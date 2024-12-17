Rus Ordusu'nun Nükleer Savunma Güçleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov Patlamada Hayatını Kaybetti

Rus Ordusu'nun Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma Güçleri (NBC) Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Moskova'daki bir patlamada öldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, Kirillov'un sabah bir apartmandan çıkarken bir motorsiklete saklanmış patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü duyurdu.

Kirillov'un asistanının da patlamada öldüğü bildirildi.

Ekim ayında İngiltere, Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına komuta ettiği ve "Kremlin'in dezenformasyonunun önemli bir ağzı olduğu" gerekçesiyle Kirillov'a ambargo koymuştu.

Pazartesi günü de Ukrayna İstihbarat Servisi SBU, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kirillov'un "yasaklı kimyasal silahların kitlesel kullanımından sorumlu olduğu" gerekçesiyle, Rus generali gıyabında mahkum etmişti.

Rusya'nın başlıca soruşturma makamı olan Soruşturma Komitesi "iki askerin cinayeti" konusunda ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada "Soruşturmacılar, adli tıp uzmanları ve operasyonel hizmetlerin tamamının olay yerinde çalıştığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca "Suçun hangi koşullarda işlendiğini belirmemek amacıyla soruşturma ve operasyonel arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor" denildi.