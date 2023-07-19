Rus Ordusu Kiev ve Odessa'ya Hava Saldırısı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve güneyinde bulunan Odessa'ya yeniden hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırıları önledi. Saldırılar nedeniyle alarmlar çaldı ve bazı binaların camları kırıldı. Can kaybı ve altyapı hasarı olmadı.

Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve güneyinde bulunan Odessa'ya yeniden hava saldırısı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve ülkenin güneyinde yer alan Odessa kentine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Odessa Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin gece boyunca Rus ordusunun bölgeye düzenlediği hava saldırılarını önlediğini açıklayarak, "Pencerelere yaklaşmayın" uyarısı yaptı. Saldırılar nedeniyle Ukrayna'da gece boyunca alarmlar çaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir apartmanın saldırıların şiddeti nedeniyle camlarının kırıldığı görüldü.

Kiev Askeri Yönetimi Lideri Albay General Serhiy Popko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus dronlarını düşürdüğünü belirterek, "Tüm Ukrayna için hava saldırılarının olduğu zorlu bir gece, özellikle Odessa için. Ama düşman Kiev'i de unutmadı" ifadelerini kullandı. Kentte saldırılar nedeniyle can kaybının olmadığı aktarılırken, altyapıların da hasar görmediği belirtildi.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, iki taraftan da savaşın gidişatına yönelik farklı açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun Harkov'da önemli demiryolu hatlarının kavşak noktası olan Kupiansk'ta 2 kilometrelik ilerleme kaydettiği belirtilirken, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar ise söz konusu bölgede inisiyatifin Ukrayna ordusunun elinde olduğunu ve Ukrayna ordusunun Bakhmut'ta yeni kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın güney cephesinde görevli Sözcü Valery Shershen ise Donetsk bölgesinde bulunan Staromayorske'de bir köyde çatışmaların olduğunu belirterek, "Sokaklarda ilerleme kaydederek avantaj elde ettik" dedi. Ancak Ukrayna'nın bölgeyi tamamen kontrol altına alamadığı belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya birliklerinin Staromayorske'de bir grup Ukrayna askerini vurduğunu açıkladı. - ODESSA