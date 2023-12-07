Rus milletvekili aracının içine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti

Eski Rus milletvekili Oleg Popov, Lugansk şehrinde aracına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, patlamanın ardından başlatılan soruşturmayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Komite, araç içindeki "tanımlanamayan bir patlayıcının" infilak ettiğini ve güvenlik güçlerinin olayın tüm detaylarını belirlemek için çalıştığını açıkladı.

Eski Rus milletvekili Oleg Popov, Lugansk şehrinde aracına koyulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Çarşamba günü Donbass'ın Lugansk şehrinde bir arabanın havaya uçarak Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) eski milletvekili Oleg Popov'u öldürmesinin ardından bir "terör saldırısı"yla ilgili soruşturma başlattı.

Komite yaptığı açıklamada, bir aracın içinde "tanımlanamayan bir patlayıcının" infilak ettiğini belirterek, kolluk kuvvetlerinin Rus iç güvenlik servisi FSB ile birlikte olayın tüm koşullarını belirlemek için patlama mahallinde aktif olarak çalıştığını ekledi.

Yetkililer henüz davayla ilgili herhangi bir şüphelinin ismini vermedi. Olayın sorumluluğunu kimse üstlenmedi. Müfettişler tarafından yayınlanan bir videoda, Rus kolluk kuvvetlerinin neredeyse tamamen yanmış gibi görünen bir aracın kömürleşmiş kalıntılarının yakınındaki alanı kordon altına aldığı görülüyor.

Popov'un ölümü LNR milletvekili Yury Yurov tarafından doğrulandı. Bölge Sağlık Bakanlığı başkanı Natalya Paşenko, patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin yalnızca adamın yanmış cesedini çıkarabildiğini söyledi.

Rus medyasına göre bu, Donbass cumhuriyetinin Kiev'den bağımsızlığını ilan etmesinin ardından daha önce LNR Halk Milisleri'nde görev yapmış olan eski milletvekiline yönelik ikinci suikast girişimiydi. Eylül 2022'de, Rus güvenlik servislerinin Donbass'ta bir dizi sözleşmeli cinayeti önlemeyi amaçlayan operasyonunun bir parçası olarak yapılan başka bir saldırının ardından adamın kısa süreliğine öldüğü ilan edilmişti. Yurov'a göre, 2022'de Popov'a yönelik saldırı Ukrayna iç güvenlik servisi SBU tarafından düzenlendi.