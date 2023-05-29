Rus medyası, Erdoğan'ın seçim zaferine geniş yer verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde kazandığı zafer, Rus medyasında geniş yankı buldu. İzvestiya, Vzglyad, Kommersant, Rossiyskaya Gazeta, Vedomosti ve Komsomolskaya Pravda gibi gazeteler, Erdoğan'ın zaferini ve konuşmalarını haberleştirdi. RİA ve TASS haber ajansları da gelişmeleri takip etti.

Rus medyasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde kazandığı zafere geniş yer verildi.

İzvestiya gazetesi, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasinin kazandığını söyledi" başlığı ile verdiği haberde, Erdoğan'ın seçimin galibi olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 320 bin kişiye yaptığı konuşmada, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir." ifadelerine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin enflasyonda sorun yaşadığı ve Erdoğan'ın enflasyonu düşürme sözü verdiği aktarıldı.

Vzglyad gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini "Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti" başlığı ile duyurdu. Erdoğan'ın bu seçimi "büyük zafer" olarak nitelendirdiğine dikkat çekilen haberde, "Erdoğan, seçim kampanyası sırasında Türkiye Yüzyılı sloganı altında, Cumhuriyet'in 100. yılında, liderliğindeki ülkenin başarılarından bahsetmişti." ifadelerine yer verildi.

Kommersant gazetesi, "İkinci turda birinci" başlıklı haberinde, Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçtiği ifade edilerek, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerde tek muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 4'lük bir farkla mağlup ettiği bildirildi. Haberde, "Ülkede 20 yıldır iktidarda olan Sayın Erdoğan'ın muhaliflerinin, iktidarı kendi ellerine alma tarihi şansına rağmen, Türk lider çetin bir mücadelede zaferi kapmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını yayımlayarak gelişmeleri aktaran Rossiyskaya Gazeta, Erdoğan'ın seçimden zaferle çıktığını vurguladı. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ı tebrik etmesine de dikkati çekti.

Vedomosti gazetesi, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferini açıkladı" başlığı ile verdiği haberinde, Erdoğan'ın gelecek beş yıl boyunca halkın ülkeyi yönetme sorumluluğunu kendisine ve yönetimine devrettiğini söylediği hatırlatıldı.

Komsomolskaya Pravda, seçimin sonucunu okurlarına "Binlerce destekçi sokaklarda, dünya liderlerinin tebrikleri, demokrasi bayramı: Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan kazandı" başlığı ile duyurdu. Haberde, Erdoğan'ın kendisine gelecek beş yıl ülkeyi yönetme görevini emanet eden herkese teşekkür ettiği hatırlatıldı.

TASS ve RİA haber ajansları, belirli aralıklarla Türkiye'deki oy sayımlarını, gelişmeleri abonelerine duyurdu.

RİA, Erdoğan'ın zaferine ilişkin haberlerinden birini, "Erdoğan, Putin'in önerdiği doğal gaz merkezi projesini hayata geçirme sözü verdi" başlığı ile verdi. Haberde, Erdoğan'ın Putin'in önerdiği Trakya'da yapılması öngörülen doğal gaz dağıtım merkezi projesini hayata geçireceğine ilişkin sözlerine dikkat çekildi.

TASS, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ilan etti" başlığı ile verdiği haberinde, Erdoğan tarafından seçim sonucunun "demokrasi bayramı" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde Türkiye'den yapılan canlı bağlantılarla gelişmeleri ve Erdoğan'ın zaferini seyircilerine aktardı.