Rus Kozmonot Uzay Mekiğinde Türk Bayrağı Astı
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Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Soyuz uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
CUMHURİYET'in 100. yılı, Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı. Artemyev, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı, Türkiye ve Dünya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Soyuz MS-21 isimli uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı. Cumhuriyetin 100. yılını uzay mekiğinin camına Türk bayrağı asarak kutlayan Rus Kozmonot Artemvey, videonun altına Türk ezgili bir de fon müzik ekledi.