Rus Kargo Gemisi Akdeniz'de Battı

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Ursa Major isimli kargo gemisinin makine dairesinde meydana gelen bir patlamanın ardından Akdeniz'de battığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın SK-Yug şirketine ait Ursa Major isimli kargo gemisinin makine dairesinde meydana gelen bir patlamanın ardından Akdeniz'de battığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, Petersburg'dan yaklaşık iki hafta önce ayrılan gemi, 22 Ocak'ta varması beklenen Vladivostok limanına doğru yol alıyordu. İspanya'da yayınlanan El Espanol gazetesi de Rus gemisinin İspanya'nın Murcia Özerk Topluluğu ile Cezayir arasındaki uluslararası sularda alabora olduğunu aktardı.

Açıklamada geminin 16 kişilik mürettebatından 14'ünün kurtarıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Kurtarılan mürettebatın, İspanya'nın Murcia bölgesindeki Cartagena limanına getirildiği belirtildi.