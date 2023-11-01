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Rus Helikopteri Japonya'nın Hava Sahasını İhlal Etti

Rusya'ya ait bir helikopterin, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası açıklarında ulusal hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı, hava sahası ihlali üzerine önlemler aldı ve protesto notası verdi.