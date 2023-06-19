Rus gemileri Alman ve Yunan bayraklı gemiden 68 yolcuyu kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Rus gemilerindeki mürettebatın yardımıyla tehlikede olan Alman ve Yunan bayraklı gemiden 68 yolcunun kurtarıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Rus gemilerindeki mürettebatın yardımıyla tehlikede olan Alman ve Yunan bayraklı gemiden 68 yolcunun kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz'de görev yapan Kuzey Filosuna bağlı Amiral Gorşkov fırkateyni ile eşlik ettiği Rus kuru yük gemisi Pijma ve mürettebatının Yunanistan kara sularında tehlikede olan Avalon gemisindeki 68 yolcuyu kurtardığı belirtildi.

Yunan ve Alman bayraklı gemiden imdat çağrısı alması üzerine Rus gemilerinin rotasını değiştirdiği ve tehlike bölgesine gittiği kaydedilen açıklamada, "Kurtarma operasyonu başarılı oldu. Gemide mağdur olanlar Pijma kuru yük gemisine tahliye edildi ve gereken tıbbi müdahaleler yapıldı." ifadelerine yer verildi.