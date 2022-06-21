Rus gazeteci Muratov, Ukraynalı mülteci çocuklar yararına Nobel Ödülü'nü sattı

Rusya'da Mart ayında yayınını durduran Novoya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov'un 2021 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü'nün madalyası, dün müzayede 103.5 milyon dolara satıldı. Gelirin UNICEF aracılığıyla mülteci Ukraynalı çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

İfade özgürlüğünü savunmasıyla dünya barışına katkıda bulunduğu için 2021 yılında Nobel Barış Ödülü Filipinli Maria Ressa ile Rusya'da gazetecilik yapan Dmitry Muratov'a verilmişti. Muratov, UNICEF ile işbirliği yaparak ödülle birlikte verilen madalyasını dün açık arttırmaya çıkardı. Muratov'un Nobel Ödülü, rekor kırarak 103.5 milyon dolara satıldı. Tüm gelirin, Ukrayna'daki savaş sebebiyle mülteci durumuna düşen çocuklara UNICEF aracılığı ile harcanacağı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya