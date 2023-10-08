Rus Gazeteci GKRY'de Gözaltına Alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gözaltına alınan Rus gazeteci Aleksandr Gasyuk, sivil kıyafetli Rum polisinin kendisini adeta kaçırır gibi gözaltına aldığını söyledi. Gasyuk, olayın detaylarını anlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gözaltına alınan Rus gazeteci Aleksandr Gasyuk, sivil kıyafetli Rum polisinin kendisini adeta kaçırır gibi gözaltına aldığını söyledi.

Rossiyskaya Gazeta muhabiri Gasyuk, GKRY'de sınır dışı edilip başkent Moskova'ya döndükten sonra gözaltına alınmasıyla ilgili olayın detaylarını gazetesine anlattı.

Eylülde geçici oturma ve çalışma izinlerinin "güvenlik" nedeniyle iptal edildiğine dair bildirim aldığını aktaran Gasyuk, herhangi bir gerekçe gösterilmeden GKRY'yi terk etmesinin istendiğini dile getirdi.

Rus Büyükelçiliğinin notası aracılığıyla da dahil resmi makamlara yapılan itiraz başvurularının hiçbirinden cevap alınamadığını kaydeden Gasyuk, başvuruların sonucunu beklerken GKRY polisince saldırıya uğradığını belirtti.

Gasyuk, "Evimin yakınında kelimenin tam anlamıyla saldırıya uğradım. Sivil kıyafetliydiler, kendilerini tanıtmadılar ve hemen bana güç uyguladılar." ifadesini kullandı.

Küçük kızının gözü önünde, özel araçlar kullanılarak kelepçelendiğini ve arabaya zorla konulduğunu anlatan Gasyuk, "Bir Rus vatandaşının kaçırılması gibiydi." dedi.

Yakınlardaki Rus Büyükelçiliği görevlilerinin kendisine yardım etmeye çalıştığını belirten Gasyuk, polisin duruma müdahale eden Rus diplomatın üzerine araba sürüp hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Gasyuk, gözaltında yasal süreden fazla tutulduktan sonra sınır dışı edildiğini kaydetti.

Gazetenin yayımladığı videoda, Gasyuk, bazı sivil kıyafetli kişilerce elleri kelepçelenerek arabaya konulduktan sonra araç, önde bekleyen ve Rus diplomat olduğu belirtilen kişinin üstüne doğru hareket ediyor.

Rus diplomat, sileceklerden tutunduktan sonra hareket eden aracın üstünde kalarak arabanın altında kalmaktan kendini kurtarıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6 Ekim'de, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle GKRY'ye nota verdiğini duyurmuştu.