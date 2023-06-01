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Rus Füzesi Başkent Kiev'de Otoyola Düştü

Rus Füzesi Başkent Kiev'de Otoyola Düştü

Dünya Haberleri

Rusya'nın düzenlediği saldırıda füzelerden biri başkent Kiev'de otoyola düştü. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Rusya'nın düzenlediği saldırıda füzelerden biri başkent Kiev'de otoyola düştü. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik İHA ve füze saldırıları devam ederken, 29 Mayıs'ta Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda bir füze başkent Kiev'de otoyola düştü. Seyir halindeki araçların arasına düşen füze nedeniyle sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Füzenin düştüğü anlar otoyolda seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya Kiev Dünya Haberler

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