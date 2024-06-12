Üye Girişi
Haberler

Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ile işbirliği yapan Ukraynalı yetkili Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü. Matsegora'nın, Ukrayna askeri istihbaratının düzenlediği bir operasyon sonucu öldürüldüğü düşünülüyor. Matsegora, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta aktif rol almıştı ve Putin ile işbirliği yaptığı için hain ilan edilmişti. Olay, Ukrayna'nın Rus işgalcilere karşı direnişinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve hem Ukrayna içinde hem de uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.

Rus işgalcileriyle işbirliği yapan Gennady Matsegora, Rusya'daki güvenlikli evinde öldürüldü. Matsegora'nın, Ukrayna askeri istihbaratının düzenlediği bir operasyon sonucu öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Putin'in savaşının ilk günlerinde, Kharkiv'deki Kupiansk şehrinin belediye başkanı olarak görev yapıyordu ve Şubat 2022'de Rus işgalcilere destek vererek şehrin işgal edilmesine olanak tanıdı. Ukrayna ordusu bölgeyi geri aldığında, Matsegora Rusya'nın Belgorod bölgesine kaçtı ve burada özel güvenlik altında koruma altına alındı.

Kyiv'de vatana ihanetle suçlanan Matsegora, güvenlikli evinde ağır yaralı olarak bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna askeri istihbarat kaynakları, saldırıyı doğruladı ve Matsegora'nın, Putin'le işbirliği yaptığı için hain ilan edilen ve öldürülen Ukraynalı yetkililerden biri olduğunu belirtti.

Matsegora, propagandist devlet televizyonu programlarında analist olarak yer alıyordu ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta aktif bir şekilde rol almıştı. Onun ölümü, Ukrayna'da Rusya ile işbirliği yapan diğer yetkililere yönelik operasyonların bir parçası olarak görülüyor. Matsegora'nın öldürülmesi, Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki topraklarını geri alma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu olay, Ukrayna'nın vatana ihanet suçlamalarıyla mücadele ederken, aynı zamanda Rusya'nın savaş politikalarına karşı direnişini sürdürdüğünü de gösteriyor. Matsegora'nın öldürülmesi, hem Ukrayna içindeki hem de uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.

Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü

Rus destekçisi Ukraynalı vali Gennady Matsegora, güvenlikli evinde öldürüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Operasyon Ukrayna Rusya Politika Dünya Haberler

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti

AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti

 Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

Bakmadan Geçme

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? YKS ne zaman açıklanacak? TYT- AYT- YDT ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları nereden öğrenilir? HRANT DİNK KİMDİR? Hrant Dink kaç yaşında ve neden öldü? Motorine zam gelecek mi? Mazot fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ #9728 12 Haziran (bugün) hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor? Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon finali mi yapacak, ne zaman? Müge Anlı sezon finali tarihi! Bugün voleybol maçı var mı? 12 Haziran kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Voleybol milli takım maçı hangi kanalda? Voleybol milli takım Türkiye - Tayland ne zaman, saat kaçta? Voleybol kadınlar ligi filenin sultanları maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi! LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı! GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? Süper Kupa finali hangi tarihte, nerede? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024 - 2025 okul takvimi! Birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman?
10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title