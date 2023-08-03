Rus Deniz Kuvvetleri Baltık Denizi'nde Büyük Ölçekli Tatbikatlara Başladı

Rus Deniz Kuvvetleri, Baltık Denizi'nde planlı büyük ölçekli tatbikatlara başladı. Tatbikatın amacı, Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumaya yönelik deniz kuvvetlerinin hazırlığını ve farklı askeri birimler arasındaki koordinasyonu test etmektir. Tatbikatlara 30'dan fazla savaş gemisi ve botu, 20 destek gemisi ve 30 uçak katılıyor. Deniz tatbikatlarına yaklaşık 6.000 askeri personel katılacak.

MOSKOVA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Rus Deniz Kuvvetleri, Baltık Denizi'nde planlı büyük ölçekli tatbikatlara başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2023 Okyanus Kalkanı tatbikatının amacının, "Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumaya yönelik deniz kuvvetlerinin hazırlığını" ve farklı askeri birimler arasındaki koordinasyonu test etmek olduğunu söyledi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, planlı tatbikatlara 30'dan fazla savaş gemisi ve botu, 20 destek gemisi ve 30 uçak katılıyor.

Tatbikatlarda 200'ün üzerinde muharebe tatbikatının gerçekleştirileceğini belirten bakanlık, deniz kuvvetlerinin deniz rotalarını koruma üzerinde çalışacağını, birlik ve askeri kargoyu taşıyacağını ve sahil şeridini korumaya yönelik talim yapacağını ifade etti.

Deniz tatbikatlarına yaklaşık 6.000 askeri personel katılacak.¦