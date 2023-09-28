Rus barış güçleri Karabağ'da yaralanan sivilleri helikopterlerle tahliye etti
Rus barış güçleri, Karabağ bölgesinde meydana gelen patlama sonucu yaralanan sivilleri helikopterlerle taşıdı. Toplam 42 uçuş gerçekleştirilerek 258 kişi tahliye edildi.
Rus barış güçleri, Karabağ bölgesinde yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu yaralanan sivilleri helikopterlerle taşıdı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Toplam 42 uçuş gerçekleştirildi ve bu uçuşlar sırasında 258 kişi özel amaçlı tıbbi birimlerin askeri doktorları tarafından tahliye edildi. Rus barış güçleri, Karabağ topraklarındaki görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir' denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya