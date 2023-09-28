Rus barış güçleri Karabağ'da yaralanan sivilleri helikopterlerle tahliye etti

Rus barış güçleri, Karabağ bölgesinde yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu yaralanan sivilleri helikopterlerle taşıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Toplam 42 uçuş gerçekleştirildi ve bu uçuşlar sırasında 258 kişi özel amaçlı tıbbi birimlerin askeri doktorları tarafından tahliye edildi. Rus barış güçleri, Karabağ topraklarındaki görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir' denildi.