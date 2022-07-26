Rugby takımında gökkuşağı renkli forma büyük bir krize dönüştü

Avustralyalı rugby sporu takımı Manly Warringah Sea Eagles, dün, önemli bir maça takım formasının 'gökkuşağı renkli' versiyonunu giyerek çıkacağını açıkladı. Kendilerine danışılmadığını belirten 7 oyuncu, maçı boykot edeceğini belirtirken LGBT toplulukları da boykotu eleştirdi. Manly takımının yöneticileri ise durumu kötü ele aldıkları için hem oyunculardan hem LGBT topluluğundan hem de takım taraftarlarından başlayarak bir dizi özür diledi.

Manly Warringah Sea Eagles yöneticileri, dün tanıtım yaparak 28 Temmuz'daki önemli maçlarından birine takım formasının LGBT bireylerin haklarını temsilen gökkuşağı renkli versiyonunu giyeceğini açıkladı. Yerel basın, takımın 7 oyuncusunun kendilerine danışılmadan forma kararı alan yönetimi eleştirdiğini ve maça çıkmayarak bu kararı boykot edeceğini yazdı. Haberin duyulmasının ardından LGBT toplulukları da boykot kararını eleştirdi ve olay büyüyerek taraftarlara yansıdı. Formanın giyilmesi, giyilmemesi, bazı oyuncular tarafından boykot edilmesi, bazı oyuncular tarafından edilememesi kısa sürede taraftarlara ve sosyal medyaya yansıdı. Manly rugby kulübü tüm tarafların eleştirilerinin odağı haline geldi ve bugün basın toplantısı düzenleyerek 'tüm taraflardan' özür diledi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya