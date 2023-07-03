Ruanda Soykırımının Sorumlusu Philippe Manier'e Müebbet Hapis Cezası Verildi

Birleşmiş Milletler (BM), Ruanda'da 1994 soykırımının sorumlularından biri olan Philippe Manier'e müebbet hapis cezası verilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Müebbet hapis cezasının, Fransa'da bir mahkeme tarafından verildiği aktarılan açıklamada, Manier'in sadece soykırım yapma suçundan değil başkalarını da bu suça teşvik etmekten suçlu bulunduğu belirtildi. Soykırım döneminde, Nyanza kentinin polis şefi yardımcısı olan Manier, yaklaşık 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımdan hemen sonra Fransa'ya kaçmıştı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ruanda'da 1994 soykırımının sorumlularından biri olan Philippe Manier'e müebbet hapis cezası verilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Müebbet hapis cezasının, Fransa'da bir mahkeme tarafından verildiği aktarılan açıklamada, Manier'in sadece soykırım yapma suçundan değil başkalarını da bu suça teşvik etmekten suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ruanda soykırımıyla ilgili hakkında soruşturma açılan birçok kişinin halihazırda BM üyesi ülkelerde yaşamaya devam ettiği anımsatılarak, "Bu karar, er ya da geç adaletin yerini bulacağını gösteriyor." denildi.

Soykırım döneminde, Nyanza kentinin polis şefi yardımcısı olan Manier, yaklaşık 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımdan hemen sonra Fransa'ya kaçmıştı.

Ülkenin batısındaki Renn şehrine yerleşen Philippe Manier, daha sonra Fransız vatandaşlığı alarak "Hategekimana" olan soyadını değiştirmişti.