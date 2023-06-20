Ruanda soykırımı şüphelisi Güney Afrika'da yakalandı

Ruanda'daki 1994 soykırımına karıştığı iddiasıyla aranan Fulgence Kayishem'in Güney Afrika'da yakalandığı ve iltica talebinde bulunacağı bildirildi. Kayishem'in avukatı, müvekkilinin Ruanda'ya dönmemek için siyasi iltica başvurusu yapacağını belirtti. Kayishem, Güney Afrikalı savcılar tarafından çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. Soykırım şüphelisinin yaptığı iltica başvurusunun, hakkındaki tüm davaların sonuçlanmasını ve Ruanda'ya geri gönderilmesini erteleyebileceği belirtiliyor.

Ruanda'daki 1994 soykırımına karıştığı iddiasıyla aranan Fulgence Kayishem'in yakalandığı, Güney Afrika'ya iltica talebinde bulunacağı bildirildi.

News24'un haberine göre, Kayishem'in avukatı Juan Smuts, mayıs ayında Güney Afrika'da yakalanan ve bu ülkede 54 farklı suçtan yargılanan müvekkilinin Ruanda'ya dönmemek için siyasi iltica başvurusu yapacağını belirtti.

Bugün görülen duruşmada açıklama yapan Smuts, Kayishem'in Ruanda'yı ölüm korkusuyla terk ettiğini söyledi.

Kayishem, Güney Afrikalı savcılar tarafından "Güney Afrika'nın göç ve mülteci yasalarını ihlal etmek ve dolandırıcılık" gibi suçlarla itham ediliyor.

Soykırım şüphelisinin yaptığı iltica başvurusunun, hakkındaki tüm davaların sonuçlanmasını ve Ruanda'ya geri gönderilmesini erteleyebileceği belirtiliyor.

Tutsilere soykırım yaptığı suçlamasıyla 2001'den bu yana aranan Kayishema, 24 Mayıs'ta Güney Afrika'nın Paarl kentinde yakalanmıştı.

Kayishema, 15 Nisan 1994'te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi'nde 2 binden fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürmekle suçlanıyor.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.