Ruanda soykırımı şüphelisi Fulgence Kayishema Güney Afrika'da yakalandı

Ruanda'da 1994 yılında 2 bin Tutsi'nin öldürülmesiyle bağlantısı bulunduğu ifade edilen Fulgence Kayishema yakalandı.

Ruanda'da 1994 yılında yapılan soykırımda Nyange Katolik Kilisesi'nde 2 bin Tutsi mültecisinin öldürülmesini planlamakla suçlanan Fulgence Kayishema 2001 yılından bu yana aranıyordu. Birleşmiş Milletler'in Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yaptığı açıklamada, 2 bin Tutsi'nin öldürülmesini planlamakla suçlanan Kayishema'nın Güney Afrika'da yakalandığını açıkladı. Ceza Mahkemeleri Uluslararası Rezidüel Mekanizması Savcısı Serge Brammertz, "Fulgence Kayishema 20 yılı aşkın bir süredir kaçaktı. Nihayet yakalanmasıyla işlediği suçların cezasını çekebilecek" dedi. Güney Afrikalı yetkililere de teşekkür eden Brammertz, Kayishema'ya açılan soruşturmanın Afrika ve ötesindeki birçok ülkeyi kapsadığını ve Kayishema'nın yakalanmasının Güney Afrikalı yetkililerin desteği ve işbirliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in 2012 yılında davayı Ruandalı yetkililere devretmesi nedeniyle Kayishema'nın direkt Ruanda'ya götürülmesi bekleniyor.

2001 yılından bu yana serbestti

Tanzanya merkezli Ruanda Mahkemesi, 2008 yılında davayı tasviye etmiş daha sonra soruşturmayı tamamlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nin görevlerinin sona ermesinin ardından kalan dosyaları bir araya getirerek sonlandırmak amacıyla Ceza Mahkemeleri Uluslararası Rezidüel Mekanizması kurulmuştu. BM'nin Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi ise, 2001 yılından bu yana serbest olan Kayishema'yı soykırım ile suçlamıştı.

800 bin etnik Tutsi ve Hutu öldürüldü

Aşırılıkçı Hutu rejimi tarafından 1994 yılında yerel yetkililer ve rejim yanlısı halk tarafından yapılan soykırımda 800 bin etnik Tutsi ve Hutu öldürülürken 2020 yılının Mayıs ayında soykırımın ardındaki bir diğer isim Felicien Kabuga, 26 yıllık kaçaklığın ardından Fransa'da tutuklanmıştı. - KİGALİ