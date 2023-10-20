Ruanda, Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderdi
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Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri Ürdün Haşimi Yardım Örgütü'ne teslim edildi.
Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderdi.
Yerel basındaki habere göre, Ruanda'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağı Ürdün'e ulaştı.
Gazze'deki Filistinliler için gönderilen yardım malzemeleri, Ürdün Haşimi Yardım Örgütü'ne (JHCO) teslim edildi.
JHCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Ruanda'dan Gazze'deki insanlar için gönderilen insani yardım malzemelerini teslim aldık." ifadesi kullanıldı.
Yardımın bebek maması, gıda ürünleri, kuru ekmek ve tıbbi malzemelerden oluştuğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya