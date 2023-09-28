Ruanda'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Ruanda'da şiddetli yağışlar esnasında yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor.
Ruanda'da şiddetli yağışlar esnasında yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Ruanda Haber Ajansı'na göre, aşırı yağışların etkili olduğu Gicumbi bölgesindeki bir yerleşim yerine yıldırım düştü.
Yıldırım isabet eden 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Tedavi için bölgedeki Byumba Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya