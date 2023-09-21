Ruanda'da seri katil suçlamalarını kabul etti

Ruanda'da mutfağından 10'dan fazla ceset çıkan seri katil Denis Kazungu, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Ruanda'da 12'si kadın, 2'si erkek toplam 14 kişiyi öldürdüğü ve mutfağına gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 34 yaşındaki seri katil Denis Kazungu, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Avukatı bulunmayan Kazungu, tutukluluk halinin görüşüldüğü duruşmada, savunma yapması istediği sırada yüksek sesle "suçlu" olduğunu açıklayarak, kurbanların "kasıtlı olarak kendisine AIDS bulaştırdığını" iddia etti. Söz konusu iddia ile işlediği suçları haklı çıkarmaya çalışan Kazungu, mahkemeye herhangi bir kanıt ise sunmadı. Kazungu ayrıca, mahkemeden davanın basına kapalı olarak devam etmesini talep ederken, mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme, Kazungu hakkındaki cezaya 26 Eylül'de karar verecek.

Suçunu itiraf etmişti

Başkenti Kigali'ye bağlı Kicukiro banliyösünde 7 Eylül'de polis, 7 aydır kirasını ödemeyen Kazungu'yu evden tahliye etmek için gittiği sırada mutfakta yaptığı incelemede çoğunluğu kadın olmak üzere 10'dan fazla kişinin cesedine ulaşmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Kazungu, suçunu itiraf etmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. - KİGALİ