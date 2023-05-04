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Ruanda'da Sel Felaketi: 127 Kişi Hayatını Kaybetti

Ruanda'da Sel Felaketi: 127 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Ruanda'da Salı gününden itibaren etkili olan aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketi ve toprak kaymalarında 127 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda'da Salı gününden itibaren etkili olan aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketi ve toprak kaymalarında 127 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, dün yaptığı yazılı açıklamada ülkede Salı gününden itibaren etkili olan aşırı yağışların, sel ve toprak kaymalarına neden olduğu ve toplamda 127 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ruanda Kızıl Haçı ölü sayısının yükselebileceğini belirtirken yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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