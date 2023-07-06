Ruanda'da 234 Kişi Soykırımı Destekledikleri İddiasıyla Gözaltına Alındı

Ruanda'da 1994'te binlerce kişinin hayatını kaybettiği soykırımı destekledikleri iddiasıyla 234 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, soykırımı inkar ya da küçümseme, soykırımın meşrulaştırılması ya da hayatta kalanlara yönelik şiddet ve soykırımla ilgili bilgi ve belgeleri imha gibi suçlardan yargılanıyor.

Ruanda'da 1994'te binlerce kişinin hayatını kaybettiği soykırımı destekledikleri iddiasıyla 234 kişi gözaltına alındı.

Ruanda İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, soykırımı destekledikleri iddiasıyla birçok kişiye soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ruanda'da soykırımı destekledikleri iddiasıyla 7 Nisan-4 Haziran tarihlerinde 234 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yüzde 78'i erkek olan şüpheliler, soykırımı inkar ya da küçümseme, soykırımın meşrulaştırılması ya da hayatta kalanlara yönelik şiddet ve soykırımla ilgili bilgi ve belgeleri imha gibi suçlardan yargılanıyor. Bu suçları işlediği tespit edilenler, 2 ila 4 yıl hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, çoğunluğu Tutsi 800 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.