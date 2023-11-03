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Ruanda, Afrikalılara vize serbestisi getireceğini duyurdu

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, tüm Afrikalıların serbest dolaşımı için vize serbestisi getireceğini duyurdu. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ülkenin çekim merkezi haline gelmesi için yeni adımlar attıklarını belirtti. Afrikalıların vize almadan Ruanda'ya giriş yapabileceklerini açıkladı.