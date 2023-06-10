Rotterdam'da polisin elektroşok tabancası kullanarak gözaltına aldığı şüpheli hayatını kaybetti

Hollanda Savcılığı, Rotterdam'da polisin elektroşok tabancasıyla gözaltına aldığı bir şüphelinin kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlattı. Geçen yıl polisin müdahale sayısının yüzde 12 arttığı belirtilen raporda, elektroşok tabancası kullanımının da 1112 olayda gerçekleştiği ifade edildi.

Hollanda Savcılığı (OM), Rotterdam kentinde bir şüphelinin, polisin elektroşok tabancasıyla gözaltına almasından kısa süre sonra ölmesi üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki şüphelinin dün gece gözaltına alındıktan kısa süre sonra ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine takip edildikten sonra şüphelinin elektroşok tabancası kullanılarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alındıktan kısa süre sonra durumu kötüleşen şüphelinin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, şüphelinin ölüm sebebinin ne olduğuna ilişkin Ulusal Kriminal Soruşturma Bürosunca inceleme başlatıldığı ifade edildi.

2022'de olay sayısı ve polisin müdahalesi arttı

Hollanda polisinin Mayıs 2023'te yayımladığı 2022 Polis Yıllık Raporu'ndaki verilere göre, geçen yıl 20 bin 667 olayda polisin 33 bin 584 kez kuvvet kullanarak müdahale ettiği ve bunlardan 1112'sinde elektroşok tabancası kullanıldığı belirtildi.

Raporda, geçen yıl yaşanan olay sayısı 2021'e göre yüzde 18, polisin kuvvet kullandığı müdahale sayısının ise yüzde 12 arttığı kaydedildi.