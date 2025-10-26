Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan görkemli 'Cumhuriyet Galası'

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluşunun 30'uncu yılını ve Cumhuriyet'in 102'nci yılını gösterişli bir gala ile kutladı. Bükreş'teki Romanya Parlamento Sarayı'nda gerçekleşen galaya çok sayıda Türk ve Romen siyasetçi ile iş insanı katıldı. Galada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Romanya olarak el ele birlikte güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Karşılıklı mallarda dış ticaretimizi birkaç milyar dolardan geçen yıl 12 milyar dolara yükselttik, bu yıl inşallah 13 buçuk milyar doları aşacağız. İki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefimizi inşallah gelecek yıl sonunda başarmaya azimliyiz, kararlıyız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü kutlamaları, Romanya Parlamento Sarayı'nda gerçekleşti. Etkinlikte Romanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 147'nci yıl dönümü ile GAP Anadolu Gazeteciler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği Oskar Ödülleri'nin de 17'ncisi kutlandı.

Cumhuriyet Galası'na Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay, Türk Romen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Liliana Bogdan, İpekyolu Kamu Diplomasi Teşkilatı Başkanı Seyfullah Türksoy, Onur Şirketler Grubu'nun İmtiyaz Sahibi Gökhan Hacıoğlu ve İş İnsanı Mustafa Süleymanoğlu başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Etkinlikte Türk mutfağından seçmeler, Türk-Romen folklor gösterileri ve Türk dünyasından öne çıkan renkler ve desenlerden oluşan kıyafetlerle moda sunumu gerçekleşti. Çok sayıda siyasetçi ve iş insanına ödül verilen gecede ise Bakan Bolat'a 'En iyi bakan' ödülü verildi. Onur Şirketler Grubu'nun İmtiyaz Sahibi Gökhan Hacıoğlu'na da Romanya'ya yapmış olduğu katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

BAKAN BOLAT: 2030'A VARMADAN 20 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HEDEFİNE DE ULAŞACAĞIZ

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu muhteşem etkinliğin Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenmesine destek olan Romanya Hükümet yetkililerine şükranlarımızı arz ediyorum. Bu akşam burada muhteşem etkileyici bir atmosfer var. Büyük bir heyecan, dostluk, kardeşlik, arkadaşlık ve müttefiklik atmosferi, ruhu, heyecanı var. Biz yüzyıllarca komşu olarak yaşadık ortak tarihi bağlarımız var. Ekonomik ilişkilerimizde de Türkiye ve Romanya olarak el ele birlikte güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Karşılıklı mallarda dış ticaretimizi birkaç milyar dolardan geçen yıl 12 milyar dolara yükselttik, bu yıl inşallah 13 buçuk milyar doları aşacağız. İki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefimizi inşallah gelecek yıl sonunda başarmaya azimliyiz, kararlıyız. 2030'a varmadan 20 milyar dolarlık dış ticaret hedefine de ulaşacağız" dedi.

ATALAY: ROMANYA TÜRKİYE ARASINDAKİ SEVGİ KÖPRÜSÜNÜ BİR KEZ DAHA BELİRLEMİŞ OLDU

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay ise "Bizim Balkanlar'da en dost ülke Romanya'da kurduğumuz Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda GAP Gazeteciler Birliği de kardeş kuruluşumuz olarak ilk defa ulusal GAP bölgesinin dışında Avrupa Birliği ülkesinde GAP Oskarları'nın törenini düzenliyor, mutluyuz. Bugün görüyorsunuz Romanya'da bizim bir Türk olarak bütün sivil inisiyatif kuruluşu olarak Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın GAP ile düzenlediği bu organizasyonda cumhuriyetimizi de kutluyoruz. Muhteşem bir katılım var. Birçok ülkede hasretle ve özlemle bu tabloyu arzu ediyoruz. Buraya gelen Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'ya çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu teşrifleri Romanya Türkiye arasındaki sevgi köprüsünü bir kez daha belirlemiş oldu" diye konuştu.

BOGDAN: TÜRKİYE VE ROMANYA İLE İŞ BİRLİKLERİMİZİ GENİŞLETMEK İÇİN GAYRET ETTİK

Türk Romen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Liliana Bogdan, "Türkiye benim ikinci ülkem, böyle hissediyorum. Romanya iş insanları ile Türkiye Romanya arasındaki ekonomik ilişkiler için, sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Bunları Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Biz Romen olarak Türkiye'yi seviyorsak Tamer Atalay'ın çalışmalarından dolayıdır. Tamer Atalay'ın inanılmaz çalışmaları oldu. Bizlere Türkiye'yi tanıttı. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu gösterdi. Bugün Türk Romen iş insanları ile 30'uncu senemizi kutluyoruz. Türkiye ve Romanya ile iş birliklerimizi genişletmek için gayret ettik ve ediyoruz" dedi.

TÜRKSOY: ROMANYA VE TÜRKİYE ARASINDA ADETA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURUYOR

İpekyolu Kamu Diplomasi Teşkilatı Başkanı Seyfullah Türksoy, "Bugün burada çok anlamlı bir tören yapıyoruz. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Aynı zamanda cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü. İki sevinci bir arada yaşıyoruz. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası çok önemli bir kurum. İki komşu ve dost ülkenin dostluk ve iş birliğine yıllardır çok önemli katkılar sağlıyor. Bu kuruluşun genel başkanı Tamer Atalay uzun yıllardan beri Romanya ve Türkiye arasında adeta gönül köprüleri kuruyor" diye konuştu.

HACIOĞLU: ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU

Onur Şirketler Grubu'nun İmtiyaz Sahibi Gökhan Hacıoğlu, "Bugün ki etkinlik gerçekten çok güzel. Tamer Atalay çok büyük bir başarıya imza attı. Zaten 30 yıllık bir süreç. 30 yıldır hem kuruluşunu yapmıştır hem de başkanlığını yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri saygıyla anıyoruz. Çok güzel bir gece oldu. Romanya'nın geçmiş cumhurbaşkanları ve başbakanları da katıldı. Bizim Ticaret Bakanımız Ömer Bolat katılım sağladı. Türkiye ve Romanya arasında sosyokültürel ve ticari anlamda çok güçlü ve kuvvetli bir köprü oldu" dedi.

SÜLEYMANOĞLU: TÜRKİYE BU GİBİ ULUSLARARASI TİCARETLE DAHA DA İVME KAZANACAK

İş İnsanı Mustafa Süleymanoğlu, "Türkiye'den çok katılımcı vardı. Yüksek katılımlı bir gece. Verimli Geçtiğini düşünüyorum. Türkiye bu gibi uluslararası ticaretle daha da ivme kazanacak. Türkiye Romanya arasındaki dostluk ticaretten de başka evrelere gidecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.