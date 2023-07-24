Romanya Donanmasının Eğitim Gemisi İzmir Limanı'na Geldi

Romanya donanmasının 1938 yapımı yelkenli askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, İzmir Limanı'na yanaştı. İtalya'dan yola çıkan gemi, İzmir Limanı'na demirledi. Romanya'nın İzmir Başkonsolosu ve davetliler gemiyi gezdi. Gemi, 27 Temmuz'a kadar limanda olacak ve halkın ziyaretine açılacak.