Romanya'dan 130 asker Kosova'ya katıldı

NATO Sözcüsü Dylan White, Romanya'dan 130 askerin dün Kosova'ya gelerek mevcut KFOR güçlerine katıldığını açıkladı. Kosova'da toplamda 4 bin 500'den fazla NATO görev gücünün konuşlandırıldığı belirtildi.

NATO Sözcüsü White bugün yaptığı açıklamada "NATO KFOR'umuzu daha da güçlendirmek üzere Ekim ayının başlarında konuşlandırılan 200 İngiltere askerine ilaveten Romanya'dan 130 ilave asker Kosova'ya geldi. Bu konuşlandırmalar, KFOR'un BM görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu güçlere sahip olmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca 1999 yılından bu yana Kosova'da barışı koruma operasyonunu yönetmektedir. Kosova'da görev yapan KFOR, şu anda 27 NATO Müttefikinin ve ortağının katkıda bulunduğu 4 bin 500'den fazla askerden oluşmaktadır.