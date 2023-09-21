Romanya'da yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Romanya'nın Valcea bölgesindeki Calimanesti kasabasında yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni, işçilerin doğal gaz boru hattına zarar vermesi olarak belirlendi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve patlamanın olduğu bölge ulaşıma kapatıldı.