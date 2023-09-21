Romanya'da doğal gaz boru hattında patlama: 4 ölü, 5 yaralı

Romanya'nın güneyindeki Vrancea bölgesinde yol yapım çalışması sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Romanya'da yol yapım çalışması sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Romanya'nın güneyindeki Vrancea bölgesinde yerel saatle 01.00'de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Acil durum yetkilisi Florin Olaru, patlamanın kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan çatlak sonucu meydana geldiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BÜKREŞ