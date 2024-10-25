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Roma Kolezyumu'nda Göbeklitepe Sergisi Açıldı

Roma Kolezyumu'nda Göbeklitepe Sergisi Açıldı
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi, Roma Kolezyum'da açıldı. Sergi, 20 Nisan 2025'e kadar gezilebilecek ve Göbeklitepe'nin önemini vurgulayan eserler sunacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ' Göbeklitepe : Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Roma Kolezyum'da açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sergiye ilişkin yapılan açıklamada, "20 Nisan 2025'e kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Göbeklitepe'ye adeta ışık tutuyor. Kolezyum'un eşsiz atmosferinde, Göbeklitepe'den üç önemli eserin replikası, bölgeye ilişkin detaylı bilgi panoları, etkileyici fotoğraflar ve dijital gösterimler ziyaretçileri bekliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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