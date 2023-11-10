İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

Roma'nın Verano meydanında "Filistin halkına karşı katliam durdurulsun" çağrısıyla miting yapıldı.

Başkentteki yağışlı havaya rağmen üniversite öğrencileri ve İtalya'da yaşayan Filistinlilerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi mitinge katıldı.

Meydanda yapılan konuşmalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken, İtalyan hükümetine İsrail'e destek vermesi ve İtalyan basınına da Gazze'de sivillerin ölümüne yeterince yer vermediği gerekçesiyle tepki gösterildi.

Mitinge Filistin bayrağıyla gelen İtalya-Tunus vatandaşı Fellah isimli gösterici, "Bu soykırımı durdurun demek için, dünyanın utanması gerektiğini söylemek için bugün buradayım. Herkes sessiz. Herkes bu olanları izliyor." dedi.

Fellah, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin İsrail'e gidip İsrail mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini de eleştirerek, "Meloni, sonrasında utandı mı, kendi çocuğunu gördüğünde nasıl hissetti? 4 binden fazla çocuk öldürüldü, katledildi. Bu gerçekten utanç verici insanlık için. Ben bir anne olarak uyuyamıyorum. 'Ben bir anneyim, kadınım' diyen Giorgia'ya şunu söylemek istiyorum; bir kadın olarak bunu düşünmüyor mu? Filistinlilerin kanı su mu, diğerlerininki ise kırmızı kan mı?" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Martina, "Bir an önce ateşkes sağlanmasını istiyorum. Daha fazla insan, özellikle de çocuklar hayatını kaybetmesin. Gazze Şeridi'nden bahsediyorum ki burası belki Roma'nın bir mahallesi kadar bile değil. Nüfusun yüzde 60'ını reşit olmayanlar ve çocuklar oluşturuyor. Onlar ölüyor, aileleri ölüyor ve yalnız kalıyorlar." diye konuştu.

Martina, gücü ve yetkisi olanların bir an önce çocuklar için harekete geçmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Mitinge katılan İtalyan vatandaşı Gaetano da Birleşmiş Milletler'i eleştirerek, "5 ülkeye veto hakkı vermekle iyiye gitmiyor. İyi değil. Bunu, bu sahte demokrasi biçimini gözden geçirmemiz gerekiyor. Filistin'in yanındayım, çünkü Filistin korunmalı. Çünkü orası onların toprağı." dedi.

Bu arada, sabah saatlerinde de bir grup, Avrupa Birliği'nin Roma temsilciliği önüne gelerek, "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı döviz açıp, meşaleler yaktı. Güvenlik güçleri, bu gruba müdahale etti.

Diğer yandan, İtalya Başbakanı Meloni ise sosyal paylaşım platformlarından yaptığı açıklamada, İtalya olarak şu ana kadar Gazze için 16 ton yardım gönderdiklerini belirtti.

Meloni, "Krizin, Orta Doğu'da genişlememesi ve hayal edilemeyecek sonuçlara yol açmaması için her düzeyde gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.