Roma'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 9 Yaralı

Roma'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 9 Yaralı
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İtalya'nın başkenti Roma'nın güneydoğusundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 9 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 8 polis memuru ve 1 itfaiye görevlisi bulunuyor.

ROMA'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın güneydoğusundaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada, 8 polis memuru ve 1 itfaiye görevlisi de dahil olmak üzere en az 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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