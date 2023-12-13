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BBC

Roma'da 2 Bin Yıllık Lüks Konutun Mozaikleri Gün Yüzüne Çıkarıldı

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İtalya'nın başkenti Roma'da, 'olağanüstü' mozaiklerle süslü 2 bin yıllık lüks bir konutun kalıntıları bulundu. Konutun duvarlarındaki rustik mozaikler, eşsiz olarak nitelendirildi. Kazı çalışmalarının birkaç ay daha süreceği belirtilirken, konutun 2024 yılında halka açılması planlanıyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da, ‘’olağanüstü’’ mozaiklerle süslü 2 bin yıldan eski lüks bir konut gün ışığına çıkarıldı.

Antik Roma kalıntılarının yoğun olduğu, Kolezyum yakınlarındaki Palatino-Foro Romano bölgesinde bulunan evin geç cumhuriyet döneminde, MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısı ile MÖ 1. yüzyılın sonları arasında inşa edildiği belirlendi.

Bir avlu etrafında çok katlı inşa edilen evin mağara formunda bir ziyafet salonu ve muhtemelen su gösterilerinde kullanılmak amaçlı duvarlara döşeli kurşun boruları bulunuyor.

İtalya Kültür Bakanlığı’nın açıklamasına göre evi asıl istisnai kılan unsur ise duvarlardaki "rustik mozaikler".

Çinilerden, kabuklardan, değerli cam, mermer ve taşlardan yapılan mozaikler, kronolojik açıdan ve tasvir ettikleri sahnelerin karmaşıklığı bakımından ‘eşsiz’ diye nitelendi.

Lüks evin bir asilzadeye, muhtemelen senatör seviyesindeki bir isme ait olduğu tahmin ediliyor.

Duvarlardaki tasvirler arasında, bir sahil kentine ilerleyen 3 büyük gemi de bulunuyor. Bu temsilin, evin sahibinin kazandığı bir savaşı gösterdiği düşünülüyor.

İlk duvarları 2018’de keşfedilen evdeki kazı çalışmalarının birkaç ay daha sürmesi bekleniyor.

Arkeolojik alanın idaresinden sorumlu Kolezyum Arkeoloji Parkı Müdürü Alfonsina Russo, "Arkeolojik kazılar 2024 yılının ilk aylarında sonuçlanacak ve sonrasında Antik Roma'nın en göz alıcı mekanlarından birinin daha bir an önce halka açılması için yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da arkeolojik bulguyu "gerçek bir hazine" diye tanımladı.

Sangiuliano, “Olağanüstü mozaiklerle süslenmiş yeni bir konutun keşfi, olağanüstü kültürel mirasımızı araştırmak, öğrenmek, korumak ve değerlendirmek için ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor’’ dedi.

BBC

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