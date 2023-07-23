Rodos'taki Orman Yangınına Türkiye'den Yardım

Yunanistan'ın en büyük adalarından Rodos'ta üç gündür devam eden orman yangınının söndürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2 uçak ve TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli yangın söndürme helikopteri 'Nefes' adaya gönderildi.

Yunanistan'ın en büyük adalarından Rodos'ta üç gündür devam eden orman yangınının söndürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2 uçak ve TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli yangın söndürme helikopteri 'Nefes' adaya gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesine en yakın adalardan olan Rodos'ta çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda turizm tesisi, ev, iş yeri ve kırsal kesimdeki yerleşim birimleri boşaltılmıştı. Sıcak havanın etkisi ve düşük nem nedeniyle üç gündür devam eden orman yangınlarında kullanılmak üzere Türkiye tarafından Rodos'a gönderilen 2 uçak ve 'Nefes' helikopterleri alevlerin söndürülmesi için sorti yapmaya başladı.

Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, "Ormanlar dünyamızın evrensel değerleridir. #Yunanistan'da devam eden orman yangınları hepimizi çok derinden üzüyor. #OrmanınKahramanları #Rodos'ta yangınların kontrol altına alınması için mücadele ediyor" notu ile o anları paylaştı. - MUĞLA