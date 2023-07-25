Rodos'ta Devam Eden Orman Yangınlarına Türk Uçakları da Müdahale Ediyor

Yunanistan'ın Rodos adasında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor.

Yunanistan'ın Rodos adasında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Ayrıca Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor.

Rodos'ta orman yangınları, adayı neredeyse ikiye bölmüş durumda. Güneyde Asklipio'dan kuzeyde Eleousa'ya kadar uzanan bölgede ormanlar küle döndü. Yunan itfaiyesi 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetini "Zor günler bizi bekliyor" ifadeleriyle tanımlamıştı. Adadan tahliyeler için Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de seferber olmuştu.

Türkiye'nin Rodos Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rodos'taki yangına müdahale için Türk uçaklarının 15,5 saat uçuş gerçekleştirdiği ifade edilerek, "Pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,5 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır" denildi.