Rocky Dağları'nda İzole Yaşayan Ailenin 3 Üyesi Açlık ve Soğuktan Ölmüş Olabilir

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları'nda izole yaşayan bir ailenin 3 üyesinin açlık ve soğuktan öldüğü belirtildi. Adli tıp yetkilileri, cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeş ve 1 erkek çocuğun ölüm nedenlerinin soğuk hava koşulları ve açlık olabileceğini kaydetti. Ölüm nedenleri henüz kesinleşmedi ve toksikoloji raporları bekleniyor.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları'nda "izole" yaşam süren ailenin 3 üyesinin "açlık ve soğuktan" ölmüş olabileceği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, adli tıp yetkilileri, 9 Temmuz'da Rocky Dağları'ndaki ücra bir kamp alanında cansız bedenleri bulunan 40'lı yaşlardaki iki kız kardeş ile 14 yaşındaki erkek çocuğun ölüm nedenlerine dair açıklama yaptı.

Yetkililer, yapılan incelemeler sonrasında 3 kardeşin "soğuk hava koşulları ve açlık nedeniyle" ölmüş olabileceğini kaydetti.

Ayrıca yetkililer, ölüm nedenlerinin henüz kesinleşmediği ve toksikoloji raporlarının tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ailenin "izole" hayat sürmek için geçen yıl yaz aylarında yapmaya başladıkları kamp kış boyunca sürdü.

Ancak 42 yaşındaki Rebecca Vance ve 14 yaşındaki oğlu ile 41 yaşındaki kız kardeşi Christine Vance'ın kışın öldüğü tahmin ediliyor.

Rebecca Vance'in üvey kız kardeşi Trevala Jara, kız kardeşinin "dünyanın gidişatından hoşlanmadığı" için ailesiyle birlikte izole yaşamaya karar verdiğini ifade etti.

Gunnison Ulusal Ormanı'ndaki Gold Creek Kamp Alanı'nda 9 Temmuz'da yürüyüş yapan bir kişi, çürümüş ceset parçalarına rastladıktan sonra yetkililere haber vermişti.

Yetkililer, iki cesedin kaldıkları çadırda, diğer cesedin ise yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulunduğunu açıklamıştı.